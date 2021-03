Gente Viajera Catalunya 27/03/2021

Comença la Setmana Santa i la d’aquest any tampoc serà una Pasqua normal. Només podem moure’ns per Catalunya i amb màxima precaució. Per això hem convidat la guia de muntanya Mar Miranda perquè ens recomani els millors senders per fer una escapada durant aquests dies. Entrevistarem l’escriptor argentí Cristian Perfumo per viatjar a la seva Patagònia natal. Allà arrenca una història molt viatgera que protagonitza la seva última novel·la: ‘Rescate gris’. I marxarem a Colòmbia amb el naturalista i veterinari Daniel Restrepo per saber com és la varietat de fauna salvatge que ens espera als seus parcs parcs nacionals; i acabarem el programa parlant de l’arròs, amb el xef Xesco Bueno, autor del llibre ‘Escuela de arroz’, tota una enciclopèdia sobre paelles, risottos o melosos.