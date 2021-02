EL PROGRAMA DE VIATGES D’ONDA CERO

Gente Viajera Catalunya 27/02/2021

Podcast complet del programa Gente Viajera Catalunya, amb Carles Lamelo. Aquesta setmana recorrem les Terres de l’Ebre, un dels territoris que s’espera que abans es recuperi turisticament un cop es comencin a aixecar les restriccions, atesa la seva especialitat en el turisme de natura. Aquesta setmana també coneixerem la història de Jan Janowski, un jove de Barcelona que va decidir viatjar des de Barcelona a Austràlia a peu. La pandèmia va interrompre el seu viatge i es va quedar a Geòrgia. Aquesta setmana ha retornat a casa i comparteix amb nosaltres la seva aventura. La pandèmia també ha canviat la vida de la periodista Meritxell-Anfitrite Álvarez, que va decidir migrar de la ciutat a la muntanya després del confinament per obrir una llibreria especialitzada en turisme i senderisme: NaturaLlibres. I a l’espai de paisatges amb sabor, també coneixem un projecte nascut durant el confinament. El francés resident a Barcelona, Greg Ross, va decidir, com molts altres pares, cuinar amb els seus fills per passar els mesos tancats a casa. Ara acaba de publicar un llibre amb receptes de cuina internacional per preparar amb els nens. El llibre es titula ‘Que cocinen ellos’.