Gente Viajera Catalunya 24/04/2021

Podcast complet del programa Gente Viajera Catalunya, amb Carles Lamelo. Aquesta setmana a Gente Viajera Catalunya repassem la situació de les restriccions a la comunitat després de l’anunci per part del Procicat de la suspensió del confinament comarcal. Entrevistem l’alcalde de Salou i president del Patronat de Turisme, Pere Granados, perquè ens expliqui com es prepara el municipi per a l’obertura de la temporada d’estiu, amb la gastronomia i els protocols anti-covid com a protagonistes. Al nostre espai de grans viatgers entrevistem al fotoperiodista i escriptor Jordi Esteva.