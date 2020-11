EL PROGRAMA DE VIATGES D'ONDA CERO

Gente Viajera Catalunya 21/11/2020

Podcast complet del programa Gente Viajera Catalunya, amb Carles Lamelo. Avui us explicarem amb tot detall els plans de desescalada que ha presentat aquesta setmana la Generalitat. Sabrem com i quan podrem començar a gaudir de nou de la gastronomia, de les activitats a l’aire lliure i dels moviments entre comarques catalanes. Analitzarem la situació de la gastronomia amb Roger Pallarols, director del Gremi de restauració de Barcelona. També viatjarem en la proximitat del territori fins a Prades, per fer càmping amb glamour i d’esports actius al Pallars Sobirà, on podrem gaudir aviat dels esports a l’aire lliure. I com que l’edició nacional del programa, amb Esther Eiros, es farà des de Carrión de los Condes, avui us fem un avançament de la seva riquesa patrimonial visitant el monestir de San Zoido. A més, repassarem les destinacions que ha triat Lonely Planet com a millors destinacions pel 2021.