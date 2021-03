Gente Viajera Catalunya 20/03/2021

Com fem sempre, l’actualitat del sector del Turisme serà la protagonista a Gente Viajera Catalunya, per veure com hem d’afrontar el panorama després de la Setmana Santa i quines perspectives obre el passaport sanitari. Ho farem amb Guillermo Vallet, president de la Comissió de Turisme de la patronal Foment del Treball. Avui també farem turisme enològic, parlarem del turisme espacial en motiu de la inauguració de l’exposició Mart al CCCB, amb Jordi Costa, cap d’exposicions del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i entrevistarem un dels millors enòlegs de Catalunya: Joan Carles Ibáñez, cap de Sala del Restaurant Lasarte, amb tres estrelles Michelin.