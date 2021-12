EL PROGRAMA DE VIATGES D’ONDA CERO

Gente Viajera Catalunya 18/12/2021

Podcast complet del programa Gente Viajera Catalunya, dirigit per Esther Eiros i presentat per Carles Lamelo. Avui a Gente Viajera Catalunya hem parlat de com es preparen els hotels de Barcelona per a la temporada nadalenca. Hem repassat com afronta la crisi de la Covid el sector dels autocars turístics i hem visitat el muntatge ‘Natura encesa’ que pot veure’s aquestes dates nadalenques al Palau de Pedralbes de Barcelona. També hem fet un recorregut romàntic per Sitges i fent compres nadalenques a La Roca Village, un dels pols d’atracció del turisme de luxe a Catalunya