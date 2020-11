EL PROGRAMA DE VIATGES D'ONDA CERO

Gente Viajera Catalunya 14/11/2020

Podcast complet del programa Gente Viajera Catalunya, amb Carles Lamelo. Avui entrevistem Octavi Bono, director general de Turisme de la Generalitat, per parlar de la situació del sector i de la demanda de condicions igualitàries per establir corredors aeris. Farem una ruta gastronòmica per Girona, tot pensant en el moment en què finalitzin els confinaments perimetrals de cap de setmana i entrevistem la viatgera Silvinha Mantovani, que va recórrer quaranta països abans de complir 40 anys amb l’objectiu de trobar-se a ella mateixa després d’haver patit una relació tòxica. I preparant-nos per a la temporada d’esquí, ens acostarem al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici per saber com son les excursions amb raquetes de neu.