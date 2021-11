EL PROGRAMA DE VIATGES D’ONDA CERO

Gente Viajera Catalunya 06/11/2021

Podcast complet del programa Gente Viajera Catalunya, dirigit per Esther Eiros i presentat per Carles Lamelo. Avui viatgem fins a Castellar de n'Hug amb el seu alcalde, Salvador Juncà. Repassem tota l’actualitat turística al nostre informatiu turístic i els plantegem les millors ofertes per al cap de setmana a l’agenda de Gente Viajera Catalunya. Visitem el Monasterio de Piedra, a Nuévalos, Saragossa. Recorrem la nova exposició del Museu de Llívia, a la Cerdanya amb el seu director, Gerard Conil i parlem d’activitats de turisme actiu a Barcelona amb el director general de Sea & Mountain Experiences.