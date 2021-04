EL PROGRAMA DE VIATGES D’ONDA CERO

Gente Viajera Catalunya 03/04/2021

Després de les vacances de Setmana Santa ens espera un trimestre clau per al sector del Turisme. Obrirem aquesta edició de diumenge de resurrecció parlant amb un economista expert en la matèria que ens donarà les claus per entendre el futur que ens espera a la nostra principal indústria. Com no podia ser d’altra manera, parlarem de les tradicionals mones de Pasqua i farem un viatge a l’Antàrtida. Molt més a prop, ens queda el delta de l’Ebre, un dels paisatges naturals més rics de Catalunya, que recorrerem en bicicleta, a peu i en petites embarcacions per donar-vos idees per les escapades dels pròxims caps de setmana. I si sou més de quedar-vos a casa, us explicarem que un clàssic de la restauració madrilenya s’ha instal·lat a Barcelona amb el seu servei d’escalopes gegants per endur. Avui ens acompanyarà el xef Nino Redruello, alma mater de l’escalopa Armando.