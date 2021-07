La salut mental en temps de pandèmia

La pandèmia ha impactat enormement la vida de milions de persones a tot el món. Atès que aquesta nova malaltia encara està vigent i se segueix treballant per perfeccionar noves vacunes i tractaments específics. Tota la situació mundial està acompanyada de molta incertesa, la COVID-19 pot causar certes reaccions emocionals que impacten la salut de les persones. La salut mental forma part de la salut i és part intrínseca de la nostra tasca arreu del món. La pandèmia de coronavirus també afecta la salut mental dels pacients i dels que els envolten, per això en el temps de Angelini Pharma España, parlem amb el Dr. Luís Gutiérrez, Metge Psiquiatra de l'Hospital Clínic Universitari San Cecilio de Granada per a compartir alguns consells que podrien ser-los d'utilitat. Parlem de l'accés als serveis de salut mental en temps de pandèmia, de l'efecte del confinament en la salut mental de les persones. El desconfinament i tornada a la normalitat, ¿Com afrontar-ho des de la perspectiva de la salut mental ?, La pandèmia per a les persones amb trastorns mentals greus. ¿Com han afrontat i afronten aquesta situació? Ha empitjorat la seva patologia?