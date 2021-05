L’epilèpsia, mites, estigma i tractament

Aspectes de la malaltia que han canviat en els últims anys i per què segueix sent important investigar i desenvolupar fàrmacs per a l'epilèpsia. També animem a les persones a què es sensibilitzin (pacients, cuidadors, qualsevol persona que conegui a algú amb epilèpsia ...) per entre tots donar visibilitat a aquesta malaltia per aconseguir que, com passa en altres malalties com EM, càncer, etc., que els personatges públics parlen obertament d'això. Carles Aguilar parla amb la Dra. Mar Carreño, Coordinadora de la Unitat d'Epilèpsia de l'Hospital Clínic de Barcelona.