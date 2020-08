La medicina regenerativa per tractar l’artrosi amb el Dr. Humberto Loscertales

El Dr. Humberto Loscertales, Director de Medicentre, ens explica com la medicina regenerativa ens pots ajudar a tractar les conseqüències de l’artrosi, una patología degenerativa que lesiona el cartílag articular. Les articulacions són els components de l'esquelet que ens permeten el moviment i, per tant, la nostra autonomia funcional. És molt important mantenir-les en el millor estat possible per evitar una pèrdua progressiva de la nostra mobilitat i, per tant, de la nostra qualitat de vida.