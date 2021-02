Durant la pandèmia, un de cada dos espanyols es sent més sol que mai en la seva vida.

S’han publicat els resultats d'una nova investigació: "Solitud, Aïllament i Contacte Humà. Una Perspectiva Global a l'Era de COVID - 19, centrada en els efectes del distanciament social i les mesures d'aïllament en la salut de les persones. Un informe que mostra que el contacte humà i les demostracions d'afecte són importants per establir vincles i llaços socials, així com per al benestar psicològic. No obstant això, la manca de relacions més profundes pot derivar en problemes mentals com ansietat, depressió, trastorns d'adaptació, estrès crònic, insomni, i fins i tot en declivi cognitiu en etapes posteriors de la vida, de manera que el present és un moment important per començar a posar en marxa intervencions dirigides a aquelles persones en risc de sentir-se soles de forma habitual. Parlem amb la Gisela Gonzalez, responsable de Comunicació de Nivea.