El dolor miofascial, el bruxisme i la hipertròfia de masseteres

Amb el Dr. Javier González Lagunas, Cap del Servei de Cirurgia Oral i Maxil·lofacial de l'Hospital Quirónsalud abordem 3 entitats com la síndrome de dolor miofascial (SDM) és una síndrome regional de dolor muscular caracteritzat per la presència de punts gallet (punts dolorosos) en un o més músculs.

El bruxisme, també conegut com la malaltia silenciosa, és una patologia que pateix aproximadament un 70% de la població a Espanya i que consisteix a estrènyer de forma inconscient la mandíbula i cruixir les dents, produint el desgast dels mateixos i la hipertròfia de masseters, un múscul mastegador que està als costats de la mandíbula. Las principals causes de la hipertròfia del masseter són per bruxisme i per l'estrès.