En Bones Mans 9/1/2022

Podcast complet del programa En Bones Mans, amb Carles Aguilar. Els tumors digestius són els tumors malignes més freqüents. Representen més d’un de cada quatre nous diagnòstics de càncer a Espanya i provoquen al voltant de 35.000 morts l’any. En els darrers anys s'ha produït una revolució en el tractament del càncer, inclosos els tumors digestius, permetent que pacients que tenien fins ara una malaltia de molt mal pronòstic, sense estratègies terapèutiques eficaces, puguin beneficiar-se ara d'un tractament específic per a la seva malaltia , que pot suposar millores en la supervivència i la qualitat de vida. Ens ho explica el Dr. Enrique Aranda, cap de Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital Reina Sofía, Catedràtic d'Oncologia Mèdica de la Universitat de Còrdova i President del Grup Espanyol de Tractament per als Tumors Digestius. Tot seguit parlem de la medicina regenerativa i de les possibilitats que ofereixen les seves diferents eines terapèutiques per tractar el dolor articular i potenciar la regeneració de cartílags, tendons i articulacions permetent recuperar la mobilitat i, en conseqüència, recuperar qualitat de vida. Parlem amb el Dr. Humberto Loscertales, Director de Medicentre. S'han iniciat les rebaixes coincidint amb l'inici de l'hivern i tenen una durada de dos mesos. La gran majoria de comerços respecten aquests períodes, encara que no es obligatori fer rebaixes. Durant el període de rebaixes les principals firmes de moda apliquen descomptes a les diferents peces, per tal d'augmentar les vendes i donar sortida a l'estoc d'articles de la temporada tardor- hivern, la qual cosa permet als clients que van a comprar aprofitar-se dels millors preus. Amb la Presidenta de la CUS – Salut + Consum + Alimentació, Carme Sabater, recordem aquells conceptes essencials que es recullen a la normativa vigent sobre el període de rebaixes per evitar possibles incidències que ens afectin com a consumidors. Fa pocs dies va perdre la vida Sara, una dona de 39 anys que va haver de ser ingressada a la Unitat de Cures Intensives de l'Hospital Santa Lucía, per greus lesions després de sotmetre's a una operació de lipoescultura en una clínica privada a Cartagena, Múrcia. Segons han informat fonts properes a la família de Sara, s'ha presentat davant del jutjat de guàrdia una denúncia per homicidi imprudent al metge que estava al capdavant de l'operació on es van produir les lesions. La mort de la jove s'ha produït com a conseqüència de múltiples perforacions i lesions al ronyó, fetge, duodè, còlon i a l'intestí. Aquestes lesions, dutes a terme durant la intervenció estètica, li van produir peritonitis fecaloïdal i biliar, necrosi isquèmica de còlon ascendent, múltiples perforacions intestinals, perforació duodenal, necrosi de paret abdominal, laceracions hepàtiques, abscés retroperitoneal i evisceració. Així mateix, a la primera denúncia que va ser presentada estant Sara ingressada, s'instava a la Fiscalia que tant el metge com l'anestesista aportin tota la documentació necessària que acrediti la seva formació professional, així com mostres biològiques per a l'anàlisi toxicològica per possible consum de drogues. La Societat Espanyola de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica (SECPRE) ha fet de la seguretat del pacient el seu lema d'actuació i és el denominador comú de les innombrables activitats docents i de divulgació que es fan. Motivats per la creixent alarma social sobre la seguretat a les intervencions de cirurgia estètica, des de la SECPRE es reitera el compromís amb l'ètica professional, l'exercici responsable de l’especialitat i la informació veraç al pacient. La Cirurgia Estètica ha de ser realitzada exclusivament per cirurgians plàstics. L'extraordinària formació dels cirurgians de la SECPRE està fora de dubte i ho avala el prestigi internacional d'aquesta Societat. Cal assenyalar que la cirurgia estètica només està inclosa en un títol oficial d'especialista que és l'esmentat anteriorment de Metge Especialista en Cirurgia Plàstica, Estètica i Reparadora, que s'obté després de la Llicenciatura en Medicina, superar l'examen MIR i completar els 5 anys de residència en un dels serveis de Cirurgia Plàstica dels hospitals públics espanyols. Comentem a fons aquest succés amb el Dr. Joan Fontdevila, Secretari de la Fundació Docent de la Societat Espanyola de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica i Cap de Servei de Cirurgia Plàstica de l'Hospital Clínic de Barcelona