EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 19/09/2021

Podcast complet de el programa "En Bones Mans, amb Carles Aguilar". El clima està canviant en tots els racons de la planeta a una escala sense precedents des de fa dècades, provocant canvis que seran irreversibles durant centenars de milers d'anys. Un exemple d'aquests efectes està en la propagació de plagues cada vegada més destructives. Però ¿de quina manera afecta la situació mediambiental a la proliferació i control de plagues ?. El canvi climàtic ja ha començat a introduir canvis en les regles del joc de les plagues i afecta potencialment a la nostra salut. Carles Aguilar parla amb Joaquín Soriano, Responsable Tècnic en EZSA- Control de Plagues i Legionel·la. La pericarditis és la inflamació del pericardi, una membrana prima i fibrosa amb forma de sac que envolta el cor i es troba adherida a ell. Es compon de dues capes, entre les quals hi ha una petita quantitat de líquid lubricant. Quan les dues capes que formen el pericardi estan irritades i inflamades, poden fregar-se entre si i produir dolor, un dels símptomes comuns de la pericarditis. El Dr. Josep Just, Assessor Mèdic d'En Bones Mans explica les seves possibles conseqüències. És un fet confirmat: ser bona persona millora la nostra salut. Hi ha diversos estudis d'aquest tipus realitzats en diverses parts de món que demostren que ajudar els altres fa que visquem més i millor. Parlem amb el Dr. Rafel Guayta, Especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública i Assessor Mèdic de En Bones Mans. La sèpsia és una resposta anormal l'organisme davant d'una infecció que desencadena una inflamació generalitzada i danys multi orgànics en els pacients que la pateixen. En els casos més greus, pot provocar danys irreversibles en òrgans com els pulmons, el fetge o els ronyons i, en última instància, la mort del pacient. A Espanya, es calcula que unes 17.000 persones moren a l'any per aquest problema, que suposa un enorme desafiament per a l'atenció hospitalària a causa de l'envelliment de la població i l'increment de les resistències antibacterianes. Carles Aguilar parla amb el Dr. José Barberán, President de la Societat Espanyola de Quimioteràpia i Cap de Servei de Medicina Interna Hospital Universitari HM Monte Príncipe de Madrid. Actualment la dermatitis atòpica és la malaltia inflamatòria més comuna de la pell, i en els últims 30 anys la seva incidència s'ha duplicat, de manera que a dia d'avui és la segona causa més freqüent de consulta dermatològica. Així mateix, es calcula que afecta entre el 15% i el 30% dels nens i a el 2% de la població adulta. Parlem d'aquest tema amb Marcin Kozarzewski, Director Mèdic de LEO Pharma.