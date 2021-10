EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 17/10/2021

Podcast complet del programa "En Bones Mans, amb Carles Aguilar". Més de 100.000 persones cada any són diagnosticades amb algun tipus d’aquests tumors com són els de pàncrees, esòfag, pulmó o estómac. El càncer de pàncrees, pulmó, esòfag i fetge són els tipus de càncer amb els índexs de supervivència més baixa, que no arriba al 20%. El càncer d’estómac, fetge o úter són els que la tenen estancada. En general, gràcies a la recerca, en aquests últims anys hi ha un augment de la supervivència. Ens ho explica el Dr. Laureano Molins, President a Barcelona d´AECC-Catalunya contra el Càncer. Sovint sentim dir que, si volem tenir el cabell més brillant, al final de l'esbandida hem d'utilitzar aigua freda ... També és habitual sentir que hem d'anar canviant de xampú perquè "el cabell s'acostuma" i ja no actua com s'espera d'ell. Però el cert és que cap d'aquestes afirmacions te cap base científica, però hi ha altres falsos mites sobre el cabell que el Dr. Rafel Guayta, Assessor Mèdic de “En Bones Mans” ens ho explica. Avenç substancial en l’abordatge de la tremolor essencial mitjançant ultrasons. L’abordatge bilateral pot corregir la tremolor de mans, veu i cap. Es tracta d’un procediment no quirúrgic i mínimament invasiu que actua sobre la tremolor essencial en una sola sessió d’aproximadament 3 hores en la que el pacient recupera la seva vida habitual en 24 hores. Els pacients experimenten un canvi immediat i permanent en les manifestacions de la patologia, la qual cosa comporta una millora substancial de la seva qualitat de vida. Parlem amb el Dr. Raúl Martínez, Neuròleg i Investigador Clínic de HM CINAC en el Hospital Puerta del Sur de Móstoles (Madrid). El 30% de les persones amb depressió no parlen amb la família. Una experiència virtual "La Travessia d'Elena" té l'objectiu de sensibilitzar la població sobre la depressió, en una sèrie única de 12 il·lustracions creades per l'artista Ana Santos. Un 40% d'espanyols manifesten haver tingut símptomes d'ansietat, depressió o estrès posttraumàtic durant l'últim any de pandèmia, especialment els joves d'entre 18 i 30 anys. Es posa en relleu la importància de conèixer realment què és la depressió, especialment en un moment en què s'està produint un augment dels trastorns mentals a causa de la situació social i econòmica generada per la pandèmia del Covid 19, per millorar el coneixement sobre aquesta malaltia i permetre que es pugui fer un millor diagnòstic de possibles casos. Carles Aguilar parla amb la Dra. Iria Grande, Secretària de la Societat Espanyola de Psiquiatria i psiquiatre a l'Hospital Clínic de Barcelona. La cirurgia plàstica, clau per minimitzar les seqüeles de l'obesitat mòrbida després de la cirurgia bariàtrica. Una dona d'entre 40 i 50 anys, que ha perdut al voltant de 25-30 quilos de pes, perfil més freqüent de pacient que acudeix al cirurgià plàstic reparador després d'una intervenció bariàtrica. Les seqüeles d'haver patit excés de pes no són només estètiques, sinó que també poden dificultar la vida laboral, social i la pràctica d'exercici físic. L'augment de l'excés de pes i l'obesitat, també en els seus graus més extrems, és una tendència en tots els països occidentals, Espanya inclosa. En aquest context, també augmenten els tractaments per pal·liar aquest excés de pes, com la cirurgia bariàtrica o de reducció d'estómac, que practiquen els cirurgians generals i digestius quan l'obesitat posa en risc vital al pacient i es requereix una pèrdua de pes ràpida. Al costat d'ells, els cirurgians plàstics i reparadors són els professionals clau per fer front a les seqüeles físiques d'aquestes intervencions amb el que s'anomena "cirurgia postbariátrica". Carles Aguilar entrevista a Dr. Joan Fontdevila, Secretari de la Fundació Docent de la Societat Espanyola de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica (SECPRE) y Cap de Servei de Cirurgia Plàstica del Hospital Clínic de Barcelona.