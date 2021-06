EL PROGRAMA DE SALUT, EDUCACIÓ SANITÀRIA I QUALITAT DE VIDA D’ONDA CERO CATALUNYA

En Bones Mans 13/06/2021

Podcast complet del programa "En Bones Mans, amb Carles Aguilar". Parlem de la prevenció de riscos laborals a les empreses. La pandèmia ha posat en evidència la importància de la salut emocional i la prevenció de riscos. La situació a Espanya respecte als riscos psicosocials i la seva prevenció amb Eva Fernández Fidalgo, Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals. El càncer bàsicament és una malaltia de les cèl·lules que han canviat el mecanisme de control que governa la seva proliferació i diferenciació. L'evidència que les dietes riques en verdures i fruites protegeixen contra el càncer és clara, així com també llegums i fècules poc elaborades. Ens ho explica el Dr. Rafel Guayta, especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública. Enguany, el Govern de la Generalitat i el Ministeri de Consum han renovat els convenis que permeten donar continuïtat a les juntes arbitrals de consum de Catalunya, que recordem que són organismes públics que permeten resoldre de manera extrajudicial i gratuïta les reclamacions dels consumidors catalans. Avui, aprofitem que comptem amb la subdirectora d'Atenció al Consumidor de l'Agència Catalana del Consum, Marta Rovira, per parlar de l’arbitratge de consum i de la tasca que duen a terme les juntes arbitrals. L'artrosi, depenent de la zona afectada, en graus més avançats, es converteix en una malaltia discapacitant, que impedeix al pacient una activitat quotidiana normal, el simple fet d'aixecar-se el seient i començar a caminar pot arribar a ser molt dolorós, baixar escales augmenta la intensitat del dolor i després d'un exercici moderat o un lleuger passeig es tradueix en inflamació en les articulacions que pateixen artrosi. Un dels últims avenços en el tractament del dolor articular és la medicina regenerativa. Ens ho explica el Dr. Humberto Loscertales, Director de Medicentre. Les dones solen portar talons alts dia sí i dia també. Això fa minvar la nostra salut perquè el seu ús pot tenir conseqüències negatives per al peu i altres zones del nostre cos. Encara que ho sabem, vam seguir usant talons alts. Un mal hàbit que hem d'evitar, per què?. Ens ho explica el Dr. Rafel Guayta, especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública. La resistència als antibiòtics és avui una de les majors amenaces per a la salut mundial i la seguretat alimentària. Això pot afectar qualsevol persona, sigui quina sigui la seva edat, sexe o lloc de residència. Tot i que la resistència als antibiòtics és un fenomen natural, l'ús indegut d'aquests fàrmacs en l'ésser humà i els animals està accelerant el procés. Això passa quan els bacteris muten (es transformen) i es tornen capaços de resistir els efectes d'un antibiòtic. Cada vegada que es pren antibiòtics, els bacteris sensibles moren. Però altres bacteris resistents poden créixer i multiplicar-se. Gràcies a Angelini Pharma Espanya parlem de la pandèmia per Covid-19 i del risc de pandèmia per infeccions per bacteris resistents. La filosofia dels PROA (Programes d'Optimització d'ús de Antimicrobians). La reducció d'estada hospitalària com a part de l'optimització d'ús d'antibiòtics i els beneficis per al pacient i del perfil de pacients en què és especialment important reduir de l'estada hospitalària. Ho comentem amb el Dr. Miguel Salavert, Cap de Infeccioses de l'Hospital la Fe de València