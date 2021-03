El xef Dani Garcia crea un menú inspirat en Barcelona

Es diu Dani Garcia, és un xef malagueny que podriem dir que es tracta d’un cul inquiet. Fa uns anys va arribar a aconseguir les tres estrelles Michellin pel seu restaurant, és a dir, la màxima distinció de l’alta gastronomia. I poc després d’aconseguir-ho, va decidir tancar el seu restaurant premiat per obrir una braseria. I com és algú que no para mai, quan la pandèmia ho va parar tot, ell va tenir molt clar que, si els clients no podien anar als bons restaurants, havia de ser l’alta gastronomia la que arribés fins a casa dels clients. Per això va posar en marxa una línia de menjar a domicili que es diu: La Gran Familia Mediterranea. I dins d’aquesta línia ara ha creat un menú inspirat en la ciutat de Barcelona que porta com a titol: La Mercè. De seguida sabrem com s’ho fa un xef per inspirar-se en una ciutat a l’hora de crear un menú.