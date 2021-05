La vacunació permet la represa dels casals per a gent gran i dels viatges de l’Imserso

Els viatges de la Imserso es reprendran a partir de setembre, mentre que els casals de gent gran i centre cívics van reprenent l’activitat a poc a poc, però encara amb restriccions.

Des de les associacions de gent gran reivindiquen aquestes activitats com a necessàries i essencials, no com un complement o un luxe a la vida de les persones d’edat avançada. I, per tant, haurien de ser prioritaris de l’administració per garantir una bona qualitat de vida de la gent gran.

En l’espai de “La veu de l’experiència” a La Ciutat en parlem amb Josep Carné, president de Fatec, i Josep Maria Grañó, president de l’esplai de gent gran de Calella, al Maresme.