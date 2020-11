La vacuna espanyola contra el Covid19 podría servir de complement a d’altres vacunes

A la cursa per la vacuna contra la covid, amb totes les mirades posades al prototip d’Oxford, ara se n’hi afegeix un altre: és Ruti, la primera vacuna fet a l’Estat, en concret a Catalunya, que ha rebut l’aval per passar a la fase dels assajos clínics. L'han desenvolupada a l’Hospital Trias i Pujol de Badalona, però no és nova. Inicialment, estava dirigida a combatre la tuberculosi i, ara, volen comprovar si és efectiva contra la covid.

En cas de confirmar-se les hipòtesi de l’equip investigador, aquesta vacuna milloraria la resposta innata de les defenses de l’organisme, i d’aquesta manera el coronavirus tindria més dificultats per expandir-se pel cos.

Si es demostra l’eficàcia d’aquest tipus de vacunes, el més interessant és que podria servir per d’altres virus, a diferència de les vacunes tradicionals

L’assaig clínic començarà d’aquí un mes a l’Argentina i s’espera que es demostri la seva eficàcia al 2021, tot i que les dades recollides fins ara són positives.