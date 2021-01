USTEC creu que Salut no ha fet els deures per garantir la tornada a les aules segura

Després de gairebé tres setmanes de vacances nadalenques, els alumnes catalans tornen avui a l’escola. Ho fan enmig d’una situació epidemiològica complicada i envoltats per la polèmica sobre si s’hauria d’haver retardat aquest inici del segon trimestres. Fa dies que alguns epidemiòlegs demanaven aquest endarreriment, mentre que els pediatres asseguraven que eren més els avantatges de tornar a l’escola.

Des del sindicat USTEC-STES estan a favor de que l’obertura s’hauria d’haver fet garantint totes les mesures de seguretat i benestar a les aules. Consideren que el departament no ha fet els deures, entre ells, la realització de les probes PCR al personal docent i no docent dels centres, que es comencen a fer aquesta setmana amb el curs ja en marxa, o la climatització de les aules per que els nens i els mestres no hagin de treballar amb temperatures que en alguns casos són de només 5 graus. Recordem que els nous protocols de ventilació contemplen que les portes i finestres s’han d’obrir un mínim de 20 centímetres, entre 10 i 15 minuts cada hora. Per tot plegat, considera la portaveu del sindicat, Iolanda Segura, que si el departament no ha pogut fer fins ara tot el que vol fer, s’hauria d’haver endarrerit l’inici del segon trimestre.

De fet, assegura la portaveu, que no estem preparats per tornar a les classes no presencials, que seria una catàstrofe tornar a tancar a casa als nens i que ni tan sols han arribat els ordinadors que s’havien promès per donar cobertura a l’alumnat que ho necessités.