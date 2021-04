Es troba un sobre amb 750€, el torna a la policia, i dos anys després li tornen

Miguel Cáceres estava de viatge per Bilbao quan es va trobar amb un sobre que contenia més de 700 euros en efectiu. En un exercici de bona voluntat va decidir portar aquell sobre a la policia per tal que es pogués retornar al seu legítim propietari.

Dos anys després, com els diners no van ser reclamats per ningú, el karma l’ha recompensat i la policia li ha atorgat a ell el sobre amb els diners.

A la tertúlia dels divendres de La Ciutat, amb Edu Pascual, David Cervelló i Robert Calvo, parlem amb el protagonista d’aquesta història.