La Síndica proposa que les multes als menors es compensin amb mesures alternatives als diners

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha manifestat que en les infraccions comeses per menors d’edat s’haurien de fomentar els mètodes alternatius de resolució de conflictes, com les mesures correctores i educatives, alternatives a la sanció econòmica, ja que l’exigència de responsabilitat als menors s’ha de regir per criteris educatius en valors cívics, i de valoració de l’interès del menor.

L’ordenament jurídic té en compte les persones menors d’edat, les quals són objecte d’un tractament específic. Ho argumenta la Constitució Espanyola en l’article 39.4, quan parla sobre la protecció dels drets dels menors d’edat. En el mateix sentit, la Llei 24/2010 de drets i oportunitats de la infància, detalla que en l’aplicació de les normes a les persones menors d’edat es prioritzarà l’interès superior dels mateixos sobre qualsevol altre interès legítim que pugui concórrer.

Fins i tot, en l’ordre penal, la Llei Orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors, preveu mesures reeducatives en interès superior del menor, i descarta les sancions pecuniàries, precisament pel seu poc valor educatiu. “I no podem perdre de vista que l’Administració ha d’exercir la potestat sancionadora d’acord amb els principis inspiradors de l’ordre penal, que en el cas de persones menors d’edat prima el seu interès superior”, ha afegit la defensora de la ciutadania barcelonina, Maria Assumpció Vilà.

Per últim, també cal remarcar que l’article 4 de la Llei 40/2015 del Règim Jurídic del Sector Públic defensa la proporcionalitat i dóna prioritat a mesures menys restrictives per als drets de les persones, sempre que aquestes permetin obtenir el mateix resultat per a l’interès general.