El Síndic reclama solucions a l’Ajuntament amb els assentaments on hi resideixen menors

A dia d’avui, hi ha una vuitantena d’assentaments on hi malviuen més de 400 persones, entre les quals hi ha 60 infants. De fet, els assentaments no han parat de créixer ens últims anys, tot i que sí que s’ha detectat una reducció del nombre de persones que hi conviuen.

Preocupa especialment la situació dels infants. Des de l’administració, segons explica l’adjunta d’infància del Síndic Maria Jesus Larios, s’intenta garantir la salut i l’educació de la canalla, però no el de l’habitatge.

L'ajunta d’infància ha reconegut passos de l’Ajuntament de Barcelona per resoldre la situació, però demana que s’ataqui també al problema de fons, que és, diu, la manca d’habitatges socials.

La Sindicatura de Greuges també ha detectat que els assentaments s’han reduït pràcticament en tots els municipis, a excepció, com diem, de Barcelona.