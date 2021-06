SETMANA TURISME

Seychelles, la destinació paradisíaca per excel·lència

A l'espai Setmana del Turisme coneixem les Seychelles. Una destinació paradisíaca on gaudir de les millors platges del món, així com de la pràctica d'esports aquàtics i senderisme. A més, de les Seychelles també en destaca la gastronomia local basada en vegetals i fruites tropicals així com en bons productes del mar. Seychelles és una destinació apta per tot típus de turisme, des del luxe fins al motxilero, i una destinació molt indicada també pels viatges de noces. A La Ciutat n'hem parlat amb Mónica González, Responsable de l’Oficina de Turisme de Seychelles per a Espanya i Portugal.