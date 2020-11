Serà possible viatjar en tren de Barcelona a Madrid en menys de mitja hora?

Ara no podem viatjar ni a la cantonada, però en el futur podrem arribar a París en menys de 30 minuts. Us imagineu poder viure a qualsevol ciutat europea i treballar a una altra perquè el trasllat us portarà menys temps que agafar la línia 1 del metro de Barcelona? Doncs aquesta és la tecnologia Hyperloop.

Ens hem d’imaginar un tren, similar a l’AVE, però que, en realitat, son unes càpsules al buit que permeten viatjar a una velocitat de 960 kilòmetres per hora però que pot superar els 1.000 kilòmetres hora en velocitat màxima. La idea és que aquest sistema substitueixi als avions, per les llargues distàncies que pot recórrer i perquè diuen que és més sostenible.

La setmana passada es van fer les primeres proves amb humans, perquè pensa que es juga amb les pressions i perquè estem parlant de sistemes completament innovadors. Es calcula que al 2030 ja podríem fer alguns viatges. És un sistema de transport que pot canviar la concepció de la vida a països molt grans, com els Estats Units, l’Índia o la Xina. Penseu que als Estats Units tenen un sistema ferroviari molt antic, que necessita d’una renovació i per això es plantegen opcions com aquesta.

Aquests trens que volen, per la velocitat i perquè van suspesos dins d’un tub va néixer d’una idea de dos empreses que estan transformant el món: Tesla i SpaceX. Les bateries, el sistema de transport i la manera com això està connectat amb el desenvolupament aeronàutic ens fan pensar que podran ser possibles molt aviat. Ara falta que hi hagi voluntat de tirar-ho endavant, per les qüestions polítiques, territorials, etcètera…