S.Alonso (BIOCOM-SC): “Sense vacunes, ara estaria creixent el nombre de casos”

L'evolució de la pandèmia es manté a la baixa, tot i que de manera més moderada. Els ingressats a planta segueixen per sota de la barrera del miler i repunten tímidament els crítics. La resta d’indicadors es mantenen més o menys estables. Però aquests indicadors són motius suficients per l’optimisme? Hi ha possibilitat que tornem a viure una onada pandèmica?

Avaluem les dades de la pandèmia actualment a Catalunya i el seu context, per saber on som. En parlem a La Ciutat amb Sergio Alonso, ell és investigador del grup BIOCOM-SC de la UPC.