R.Pallarols: “Dilluns entrem en un camí de no retorn, no hi ha marxa enrera”

El director del Gremi de Restauració de Barcelona, Roger Pallarols, ha afirmat a La Ciutat que “dilluns entrem en una fase de no retorn” pel que fa les mesures de control de la covid. Segons Pallarols, a partir de dilluns “entrem en fase d’estabilització” que permetrà la recuperació d’un sector molt tocat per la pandèmia.

La mitjanit de de dissabte a diumenge decaurà l’Estat d’Alarma, i per tant també, el toc de queda. El Govern català no té intenció de modificar la llei per allargar-ho.

Segons ha afirmat l’executiu català, no limitarà la mobilitat nocturna més enllà d’aquest cap de setmana, sempre que les dades de la pandèmia es mantinguin més o menys estables.

A partir d’aquest diumenge, els bars i restaurants podran tornar a servir sopars tant a l’interior com a l’exterior fins a les 11 de la nit. Fa més de 4 mesos que no ho podien fer.