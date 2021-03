Rodríguez Lima (Sapol): “Colau mai ha donat suport a la seva policia”

Jordi Rodríguez Lima, portaveu del sindicat Sapol, ha lamentat que “l’alcaldessa de Barcelona Ada Colau mai hagi recolzat a la seva policia local” en una entrevista a La Ciutat.

Per Rodríguez Lima, la decisió de l’Ajuntament de personar-se com a acusació particular per la crema de la furgoneta de la Guardia Urbana “ha estat empesa pel PSC, soci de govern de Colau, i els comuns s’han vist obligats a recolzar-ho contra la seva voluntat”.

El portaveu de Sapol ha demanat també “un rebuig i condemna unànime dels aldarulls per part de tots els partits” i ha reclamat que “els partits deixin fora de lluites partidistes la condemna de la violència”.