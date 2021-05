R.Manrique: “Les víctimes del 17A estaven preparades per rebre un pal com aquesta sentència, la recorrerem segur”

Els tres condemnats pels atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost sumen unes penes que arriben als 108 anys de presó.

La condemna més elevada és per a Mohamed Houli, l’únic supervivent de l’explosió d’Alcanar. El tribunal li imposa una pena de 53 anys i mig de presó per ser una de les persones encarregades de fabricar els exploisus i pertànyer a una organització terrorista. A Driss Oukabir l’han condemnat a 46 anys i mig de presó, perquè se’l considera l’encarregat logístic dels atacs. L’Audiència Nacional no dona validesa al fet que Oukabir es presentés voluntàriament a la policia desvinculant-se dels atemptats. El tercer dels condemnats, Said ben Iazza, ha rebut una pena de 8 anys de presó. Segons el tribunal, va ser col·laborador de la cèl·lula terrorista a qui va deixar un vehicle. Són penes que, en conjunt, superen al que demanava la fiscalia però l’Audiència Nacional ha apuntat que només compliran 20 anys entre reixes. A més, a cap d’ells se’ls ha condemnat per assassinat com reclamaven algunes de les acusacions perquè no eren a la Rambla de Barcelona ni a Cambrils en el moment dels fets. El judici tampoc ha servit per aclarir la suposada relació entre l’imam de Ripoll, Abdelbaki es-Satty, el suposat cervell dels atemptats, amb el CNI.

En parlem a La Ciutat amb el Robert Manrique. És ell és impulsor i assessor de la UAVAT, la Unitat d’Atenicó i Valoració a Afectats per Terrorisme.