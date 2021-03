La recepta del xef Jordi Rey d’avui a La Ciutat està especialment dedicada als amants dels bolets i que vulguin innovar a la cuina amb una hamburguesa vegetal feta amb ingredients 100% naturals.

La veggie burger de xampinyons, seitan i flocs de civada és senzilla de realitzar i suposa un plat molt complert i nutritiu.

Jordi Rey explica com fer aquesta recepta i hi afegeix un acompanyament de ceba caramel·litzada que també ens explica com podem fer.