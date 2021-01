Què tenen en comú el brèxit, el trumpisme i el procés català?

Als Estats Units premen l’accelerador per tirar endavant el segon impeachment a Donald Trump. Tot i que, de tirar endavant, l’enganxaria ja fora de la Casa Blanca, impediria que l’encara president pogués presentar-se a les properes eleccions presidencials. Tot plegat, quan falta una setmana per a la presa de possessió de Joe Biden com a nou mandatari i quan fa una setmana de l’assalt al Capitoli per part seguidors del president sortint.

El professor de comunicació de la UOC, Lluis Pastor, ha analitzat què ha estat passant als Estats Units i ho ha dotat de context. Segons Pastor, el trumpisme no és un cas aïllat sino que té paral·lelismes amb moviments que ens queden més a prop com el brèxit o inclus el procés català.

Els tres moviments comparteixen característiques com el rebuig a les institucions, les protestes massificades al carrer, però també el culte a un líder a qui s'atorga un carisma que no té en realitat.