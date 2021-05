Què són les granges per minar bitcoins que proliferen a Barcelona?

Diuen que proliferen les granges per minar bitcoins a Barcelona. Per això a La Ciutat volem saber-ne mes i conèixer per a què serveixen. I de pas, què són les criptomonedes? Què és una granja de bitcoins? És segur invertir-hi?

Aquest model de divisa no és nou. Els bitcoin, la primera criptomoneda a aparèixer, va néixer el 2009 i des d’aleshores n’han aparegut moltes més. Hi ha qui ha fet fortuna, però, en canvi, d’altres s’han ensorrat. I avui, a La Ciutat, en volem parlar. I ho fem amb els dos autors del llibre “Criptomonedas para Dummies”, el Victor Ronco i el Carlos Callejo.