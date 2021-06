Què era la Plaça Espanya abans de ser la Plaça Espanya?

La plaça Espanya s'urbanitza de cara a l'Exposició Internacional de 1929 i va ser projectada per Puig i Cadafalch inspirant-se en la plaça de Sant Pere de Roma. La font monumental és de Jujol i les torres venecianes s'inspiren en el campanar de la plaça de Sant Marc de Venècia. Dels hotels de maó vist que s'hi van construir només es conserva el del xamfrà de Gran Via amb Creu Coberta. La plaça de toros de les Ventas és anterior: es va inaugura el 1900.

Però què era abans de tot això la Plaça Espanya? Aquest indret havia estat un cruïlla de camins i les dues vies principals eren la Via Augusta romana que sortia del portal de Sant Antoni per l'actual avinguda Mistral, que per la carretera de la Bordeta portava cap a la via marítima i per la carretera de Sants cap a Ad Fines (Martorell pel Pont del Diable) per enllaçar amb la Via Augusta principal que passava pel Vallès. D'aquesta cruïlla de camins destacava la Creu Coberta, una creu de terme de 1344, destruïda durant la Guerra del Francès, reconstruïda i desapareguda definitivament el 1850.