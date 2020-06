Ja queda poc per entrar en l’anomenada nova normalitat. A partir del dilluns 22 de juny, s’haurà acabat l’última pròrroga de l’Estat d’Alarma i tot l’estat en un nou escenari, en què les mesures de distanciament i les mascaretes seguiran sent imprescindibles.

Mentre no arriba, el territori manté els seus plans de desescalada: Si no hi ha cap canvi d’última hora, a partir de dilluns tota Catalunya, excepte Lleida i Barcelona i l’àrea metropolitana, estaran en fase 3. L’últim pas abans del desconfinament absolut. Tot i això, la Generalitat manté la porta oberta a demanar pràcticament en temps de descompte el pas de totes les regions a la fase 3, escurçant, per tant, la durada de la fase 2 a una sola setmana a Barcelona i a Lleida.