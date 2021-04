L’odi, la polarització i els falsos dilemes: les estratègies comunicatives dels polítics a les eleccions de Madrid

Aquest cap de setmana, s’acaba la campanya electoral a la Comunitat de Madrid. Unes eleccions que, tot i ser regionals, tenen ressò a tot l’Estat: si ja de per si generaven expectació perquè eren un test entre les polítiques de Pedro Sánchez a La Moncloa i les d’Isabel Díaz Ayuso a la Comunitat, ara han agafat més volada després de les diverses cartes amenaçants amb bales que han rebut la mateixa Ayuso, Pablo Iglesias, la ministra Reyes Maroto, o la directora de la Guardia Civil, María Gámez.

La campanya madrilenya ha entrat en una espiral de polarització amb pocs precedents i s’ha passat de discursos com “Llibertat o Comunisme”, que propugnaven els populars a “Democràcia o Feixisme”, que defensen ara les esquerres. I, enmig, no ha quedat massa espai per defensar la gestió feta o proposar-ne una d’alternativa.