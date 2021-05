Les negociacions per formar govern i la fi de l’estat d’alarma, manipulació o errors de comunicació?

Les negociacions entre Esquerra i Junts van saltar pels aires hores abans que decaigués l’estat d’alarma. Dues qüestions que han coincidit en el temps i que ocupen hores de tele i ràdio i pàgines als diaris.

Pel que fa les negociacions polítiques trencades, amb Lluis Pastor analitzem com el que passa dins les reunions no és tan important com el que passa a fora, com es comuniquen a la opinió pública les negociacions, el que en argot dels assessors polítics s’anomena: la batalla pel relat.

També analitzem com Junts per Catalunya ha utilitzat una tècnica que ja en el seu dia va fer servir el president Tarradelles quan estava negociant amb Suarez.

Sobre la fi de l’estat d’alarma, amb Lluis Pastor analitzem el mea culpa que va entonar Fernando Simon reconeixent que no s’ha sabut transmetre bé el missatge, i com la fi de l’estat d’alarma no és sinònim a la fi de l’alarma.