L’edifici més taurí de Barcelona

El món dels toros no passa pel seu millor moment a Catalunya, però a la història Barcelona ha estat la ciutat més taurina del món. Va arribar a tenir fins a tres places de toros en actiu: la Monumental, Las Arenas i la despareguda del Torín.

Recordant aquesta època daurada de la tauromàquia a Barcelona, Xavi Casinos ens explica avui on es troba l’edifici de vivendes més taurí de la capital catalana. És conegut com la Casa dels Toros i el trobem a la Gran Via 798-804, molt a prop de la Monumental. Es tracta d’un edifici amb 178 habitatges, construït al 1959 i dissenyat pels arquitectes Antoni de Moragas i Francisco de Riba de Salas.