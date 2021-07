Judit Giró, la catalana inventora d’un dispositiu per detectar el càncer de mama a través de l’orina

Us imagineu poder detectar el càncer de mama amb una simple anàlisi d’orina? Això obriria la porta, per exemple, a uns diagnòstics més ràpids i precoços, amb estadis de la malaltia més preliminars i, per tant, més tractacbles. Doncs bé, podria ser una realitat d’aquí poc temps, al 2024 concretament.

La Judit Giró és enginyera biomèdica, treballa amb la Universitat de Califòrnia i és la inventora del dispositiu The Blue Box i que mitjançant la intel·ligència artificial i el machine learning detectarà el càncer a través de l’orina.