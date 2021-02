Jaume Sellarès: “Els partits no han sabut centrar bé la qüestió sanitària durant la campanya electoral”

El doctor Jaume Sellarès, vicepresident del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, ha lamentat que els partits polítics “no hagin centrat la qüestió sanitària de manera correcta durant la campanya”. Segons Sellarès els partits han discutit sobre temes com la titularitat de la sanitat, però “en campanya no s’ha posat la prioritat necessària als temes relacionats amb la pandèmia”.

Respecte les peticions pel futur nou govern de la Generalitat, Sellarès ha remarcat que “cal que contemplin augmentar els recursos per la sanitat així com dotar de més autonomia als professionals sanitaris”.

Així mateix, Sellarès ha demanat que la sanitat no sigui una qüestió d’enfrontament entre els diferents partits polítics. Per això ha reclamat que hi hagi “consens polític perquè d’aquesta manera hi guanyarem tots”.