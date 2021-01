La Gran Muralla xinesa es pot veure des de l’espai?

Avui volem alt amb la Miriam Franch perquè s’ha proposat saber si és cert que des de l’espai podem veure la Gran Muralla xinesa. I per confirmar o desmentir aquest mite que hem sentit milions de vegades, avui parlarem amb Jorge Núñez, membre de l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya i catedràtic del Departament de Física Quàntica i Astrofísica de la Universitat de Barcelona i director de l’Observatori Fabra.

A banda d’aquest mite, Núñez també respon altres creences populars relacionades amb l’espai com per exemple: el sol és groc? Què són els forats negres? Quines possibilitats hi ha de que un asteroide impacti amb la Terra?