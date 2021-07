Una fotoperiodista barcelonina atrapada a Armènia per la Covid

Avui a La Ciutat ens fem ressó d’un cas molt particular que hem conegut per una crida d’ajuda que la protagonista ha fet a través de les xarxes socials. Es diu Lorena, és una barcelonina de Nou Barris que al seu compte de twitter fa tres dies piulava el següent missatge:

“Sóc fotoperiodista i vaig venir a Armènia a cobrir les eleccions. Quan em vaig fer un test per tornar a Barcelona vaig donar positiu, he passat la febre, etc, i ara ja estic. Però segueixo donant positiu. Pel moment l'única solució que se'm dona és esperar a donar negatiu”.

I segueix explicant: “Ja no contagio, a Europa em deixarien circular sense problema. Pots passar-te mesos donant positiu sense contagiar. No puc quedar-me més temps aquí, no m'ho puc permetre, i perdo feina a Barcelona. Necessito sortir d'Armènia i tornar a Barcelona. És desesperant”

Avui, a La Ciutat, coneixem de primera mà aquest cas, parlem amb la Lorena perquè ens expliqui en primera persona la situació que està vivint.