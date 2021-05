El feminisme a la literatura infantil i juvenil de Gemma Lienas

“La rebel·lió de les noies” i “Ni en mil anys et deixaria tirada” són els dos títols de literatura infantil i juvenil escrits per Gemma Lienas que ens recomana Jordi Folck avui a La Ciutat.

“La rebel·lió de les noies” és un llibre il·lustrat per Laura Caldenteny que, segons Folck, “posa damunt la taula algunes injustícies greus sobre la dona al món”. Ens apropa personatges com la futbolista Marta Vieira, la lluitadora pel canvi climàtic Greta Thunberg o l’Emma Gonzalez, que lluita pel control de les armes als Estats Units.

A “Ni en mil anys et deixaria tirada”, trobem una novel·la juvenil que parla e les malalties mentals i de com ens poden canviar la vida. Però també posa sobre la taula els valors com l’amistat, l’amor o la família.