La falta de lavabos públics a Barcelona en pandèmia provoca l’aïllament dels malalts de Crohn

Barcelona té un dèficit crònic de lavabos públics. Ho denunciava fa uns dies a La Ciutat la síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vila, que també remarcava que els pocs que hi ha estan mal senyalitzats.

Si anar al lavabo és una necessitat per a tothom, encara ho és més per a les persones malaltes de Crohn o de Colitis Ulcerosa, que sovint no poden esperar. La pandèmia els ha castigat especialment perquè molts dels lavabos on podien anar, com els dels restaurants o establiments comercials, han quedat tancats per la pandèmia. A Catalunya hi ha 35.000 persones que pateixen una d’aquestes dues malalties.

Des de l’Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya denuncien que la pandèmia ha provocat un aïllament de les persones que patixen aquestes malalties. Per això reclamen que es posin a disposició més lavabos públics a Barcelona.