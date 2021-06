Els veïns de Sant Andreu acusen l’Ajuntament d’implantar la recollida porta a porta a esquenes del veïnat

El sistema de recollida de brossa porta a porta s’ha posat en marxa al barri de Sant Andreu de Barcelona, ara fa una setmana, amb forta crítiques per part del veïnat.

Aquest sistema obliga a treure una facció determinada, ja sigui cartró, plàstic, orgànic o rebuig, en funció del dia de la setmana. A més, per fer-ho, s’ha de dipositar el residu en una bossa o un cubell especial que ha facilitat l’Ajuntament.

No es recull res que no s’hagi separat correctament, fora del calendari o sense el material homologat. I això ha deixat l’estampa d’alguns carrers de Sant Andreu plens de bosses de brossa sense recollir. Els veïns s’han agrupat en la plataforma que porta per nom, de manera irònica, "Fans del porta a porta”.