Els veïns de Raval i Barceloneta acusen el govern municipal d’abandonar-los davant la deixadesa de les elèctriques

Molts veïns i veïnes de determinades zones de Barcelona estan patint talls intermitents en el subministrament elèctric des de fa setmanes.

A La Ciutat hem conegut el cas de l’Adrià, que viu al barri del Raval, que fa mesos que arrossega talls en el subministrament elèctric. Un problema s’ha fet endèmic.

L’Adrià reconeix que els veïns de la zona temen que un eventual incendi acabi en tragèdia. I explica que cada vegada que hi ha un problema, trucar a Endesa esdevé una odissea. I denuncia que la situació és nova, motiu pel qual exigeix a l’administració que mogui fitxa.

A tot això, aquest matí hem conegut que l’Alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha fet públiques 3 cartes que ha enviat a Endesa, a la Generalitat i a la Moncloa per queixar-se d’aquesta circumstància que han patit veïns de Barcelona i de l’àrea metropolitana durant l’onada de fred.

En aquestes cartes Colau carrega fort contra el president d’Endesa, li recorda al conseller d’Empresa Ramon Tremosa quines són les seves competències i li exigeix una solució urgent per garantir el subministrament, i per últim, demana suport a la ministra Teresa Ribera per plantar cara a les elèctriques.

Manel Martínez, vicepresident AAVV Barceloneta i membre Plataforma Emergència Ciutat Vella i Esther Sánchez, secretària associació de veïns del Raval han lamentat a La Ciutat que l’alcaldessa hagi fet públiques aquestes cartes ara, quan hi ha eleccions a la vista. I han recordat que els talls del subministrament elèctric són fruit d’una manca de manteniment de les instal·lacions elèctriques que fa anys que s’arrossega.