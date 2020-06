Els Veïns de la Vila Olímpica estan en contra de la subhasta dels locals del Front Marítim

“Subhastar els locals del Front Marítim significarà perpetuar el model d’oci de borratxera”, són declaracions de Jordi Giró, president de l’Associació de Veïns de la Vila Olímpica a La Ciutat amb Mònica Günther. Els veïns protesten per la decisió del govern central de subhastar aquests locals, dels quals enguany acaba la concessió.

La subhasta d’aquests locals és una de les conseqüències principals després que no s'hagi arribat a un acord entre l’estat i l'ajuntament.

Els veïns de la Barceloneta i la Vila Olímpica mostren la seva disconformitat perquè porten molts anys convivint amb aquests locals, amb aquesta concentració i tot el que això comporta. Incidents, brutícia, inseguretat i inclús, morts. Ara treballen de valent perquè l'Ajuntament intenti tenir la cessió i per tant, decidir els usos dels establiments. A més, els veïns tenen propostes i noves ocupacions perquè, diuen, la seva lluita no és contra la discoteca, és contra l'alt volum de centres d'oci nocturn que hi ha a la zona.

De la seva banda, la Federació Catalana de Locals d’Oci Nocturn (Fecalon), també en declaracions a La Ciutat, argumenta que si es tanquen aquests locals del Front Marítim es fomentaran els botellons i les festes no regulades als carrers i a les terrasses particulars.