Els robots acabaran fent la nostra feina?

A l’espai dels mites de La Ciutat, avui ens centrem en la intel·ligència artificial. Comprovem si són certes o no totes les afirmacions que veiem a les pel·lícules o llegim als llibres sobre les màquines intel·ligents.

Mites com: els robots acabaran substituint els humans en els entorns laborals? Fins a quin punt es pot ensenyar a una màquina a pensar per sí mateixa? Per a què serveix la intel·ligència artificial?

Són algunes de les preguntes que respondrem d’aquí uns minuts de la mà de la investigadora Karina Gibert,directora del centre de recerca Intelligent Data Science and Artificial Intelligence de la UPC.