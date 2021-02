Els límits de la llibertat d’expressió, a debat

No és l’única condemna del cantant en aquest sentit: ja se l’havia condemnat per enaltir el terrorisme d’ETA, Al-Qaeda, els GRAPO i Terra Lliure ara fa uns anys. A banda d’un parell de sentències condemnatòries per agredir el testimoni d’un judici i també un periodista de TV3.

Però, el cert és que l’ingrés a la presó pel contingut de les seves cançons han despertat una onada de reaccions. Per exemple, el Govern espanyol s’ha compromès a revisar el Codi Penal i més de 200 artistes, com Joan Manuel Serrat, han signat un document en què donen suport al raper.

N’hem parlat amb el Daniel Gamper, professor de Filosofia de la UAB.